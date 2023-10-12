Scientific Reports: впервые получен находящийся в недрах Урана и Нептуна лед XIX

Ученые впервые наблюдали фазу льда, называемую льдом XIX и находящуюся в недрах ледяных гигантов Уран и Нептун. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Для воспроизведения экстремальных условий, необходимых для экзотической фазы льда, был использован инструмент Matter at Extreme Conditions. Лед XIX был получен при давлении 200 гигапаскаль (два миллиона земных атмосфер) и температуре 5000 кельвинов.

Структура сверхгорячего и сверхплотного льда XIX была изучена с помощью рентгеновской установки Linac Coherent Light Source, которая показала, что атомы кислорода упаковываются в объемноцентрированную кубическую решетку, в то время как атомы водорода движутся свободно, увеличивая проводимость.

Электропроводность льда XIX может объяснять необычные магнитные поля вокруг Урана и Нептуна, которые впервые наблюдались космическим зондом НАСА «Вояджер». Исследователи ранее предполагали, что объяснением могут служить экзотические состояния суперионного льда, формирующиеся под высоким давлением.