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09:13, 12 октября 2023Бывший СССР

Лавров назвал истинные цели НАТО в Армении

Глава МИД РФ Лавров: НАТО продвигает свои интересы в Закавказье через Армению

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

НАТО через Армению продвигает свои интересы в Закавказье, а также создает в этом регионе почту для антироссийских настроений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

По словам министра, в первую очередь это делается через разные неправительственные организации, которые были созданы в Армении за последние годы.

«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО», — сказал Лавров.

Ранее в сентябре Армения провела совместные учения с американскими миротворцами Eagle Partner 2023. Отмечается, что учения запланированы для подготовки 12-й миротворческой бригады Армении к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

Сергей Лавров, комментируя эти учения, отмечал, что «нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье».

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    Анастасия Яланская
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