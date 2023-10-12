Лавров назвал истинные цели НАТО в Армении

Глава МИД РФ Лавров: НАТО продвигает свои интересы в Закавказье через Армению

НАТО через Армению продвигает свои интересы в Закавказье, а также создает в этом регионе почту для антироссийских настроений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

По словам министра, в первую очередь это делается через разные неправительственные организации, которые были созданы в Армении за последние годы.

«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО», — сказал Лавров.

Ранее в сентябре Армения провела совместные учения с американскими миротворцами Eagle Partner 2023. Отмечается, что учения запланированы для подготовки 12-й миротворческой бригады Армении к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

Сергей Лавров, комментируя эти учения, отмечал, что «нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье».

