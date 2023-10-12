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16:06, 12 октября 2023Наука и техника

В «Калашникове» рассказали о совершенствовании «Ланцета»

В «Калашникове» сообщили о совершенствовании систем связи и наведения «Ланцета»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Специалисты концерна «Калашников» работают над совершенствованием систем связи и наведения дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщил глава концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

По его словам, специальная военная операция продемонстрировала необходимость постоянного технического развития систем навигации, наведения и связи дронов.

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«Потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит какое-то противодействие, и мы должны вносить другое решение, это постоянная работа над совершенствованием. Мы это постоянно делаем», — сказал Лушников в ходе первого Всероссийского оружейного форума «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии».

Ранее в октябре обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал «Ланцет» самым эффективным оружием Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что способность беспилотника поражать цели с течением времени только нарастает.

В сентябре ТАСС со ссылкой на близкий к Воздушно-космическим силам России источник сообщил, что в будущем дальность полета дрона «Ланцет» может превысить 70-80 километров.

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    Даниил Иринин
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