В «Калашникове» рассказали о совершенствовании «Ланцета»

В «Калашникове» сообщили о совершенствовании систем связи и наведения «Ланцета»

Специалисты концерна «Калашников» работают над совершенствованием систем связи и наведения дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщил глава концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

По его словам, специальная военная операция продемонстрировала необходимость постоянного технического развития систем навигации, наведения и связи дронов.

«Потому что, когда мы даем какое-то решение, противник достаточно быстро находит какое-то противодействие, и мы должны вносить другое решение, это постоянная работа над совершенствованием. Мы это постоянно делаем», — сказал Лушников в ходе первого Всероссийского оружейного форума «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии».

Ранее в октябре обозреватель американского издания 19FortyFive Дэвид Хамблинг назвал «Ланцет» самым эффективным оружием Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что способность беспилотника поражать цели с течением времени только нарастает.

В сентябре ТАСС со ссылкой на близкий к Воздушно-космическим силам России источник сообщил, что в будущем дальность полета дрона «Ланцет» может превысить 70-80 километров.