МИД России предупредил о риске эскалации в регионе из-за ударов Израиля по Сирии

МИД РФ: удары Израиля по Сирии могут спровоцировать вооруженную эскалацию

Удары Израиля по Сирии могут спровоцировать вооруженную эскалацию в ближневосточном регионе, об этом предупредил МИД России, заявление опубликовано на сайте министерства.

«В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями», — отметили в ведомстве.

Таким образом в МИД прокомментировали авиаудары израильской армии по аэропортам Дамаска и Алеппо. Там подчеркнули, что эти действия являются грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права.

Ранее ООН выразила обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийским аэропортам.

12 октября ЦАХАЛ нанес 34 ракетных удара по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. В ответ сирийские военные активировали систему противовоздушной обороны страны.

