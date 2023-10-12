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10:25, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине назвали самого опасного российского генерала

Глава ГУР Украины Буданов назвал самым опасным генералом России Сергея Беседу
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал самым опасным российским генералом руководителя пятой службы ФСБ Сергея Беседу. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

«Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа», — сказал Буданов, отвечая на вопрос, кто самый опасный среди российских генералов.

Ранее глава ГУР признал, что контрнаступление украинских войск выбилось из графика. При этом, по его словам, «не все пошло кувырком». Он также отметил, что Киев не смог завершить конфликт из-за некоторых обстоятельств.

9 октября Буданов заявил, что спецназ ГУР провалил три операции по атаке и захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как уточнил руководитель ведомства, первая попытка был предпринята в августе 2022 года.

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    Кристина Есикова
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