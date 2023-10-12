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16:08, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине оценили объем финансирования от Запада в 2023 году

Минфин Украины: с начала года Киев получил от Запада $33,8 млрд финансирования

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Министерство финансов Украины оценило объем внешнего финансирования, полученного республикой с начала 2023 года. Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

По данным Минфина, общий объем грантов и кредитов, полученных Киевом от западных стран с начала этого года, составляет 33,8 миллиарда долларов. Отмечается, что крупнейшими источниками внешнего финансирования оказались макрофинансовая помощь от Европейского союза (14,7 миллиарда долларов), гранты от США (10,9 миллиарда долларов), 3,6 миллиарда долларов, полученные от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования, и льготный кредит от Канады (1,8 миллиарда долларов).

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    Алевтина Запольская
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