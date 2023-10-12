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11:09, 12 октября 2023Экономика

В США активизировали усилия по изъятию российских активов для помощи Украине

WP: чиновники США активизировали усилия по изъятию активов российского ЦБ

Фото: Alex Babenko / AP

Чиновники из США стали активнее убеждать западные правительства изъять замороженные резервы российского Центрального банка. Стремление конфисковать сотни миллиардов долларов усиливается по мере того, как власти сталкиваются с препятствиями в использовании для помощи Украине средств налогоплательщиков, со ссылкой собственные источникисообщает The Washington Post (WP).

«США стали гораздо более открытыми не только для захвата, но и для использования российских резервов», — пояснил источник издания, проинформированный о внутренних переговорах высокопоставленных финансовых чиновников США и Европы.

Американские власти настаивают, что заблокированные банковские резервы России не заменят чрезвычайную военную и экономическую помощь. Большая часть российских активов (около 300 миллиардов долларов по оценкам Кремля) при этом хранится в Европе, и если бы Вашингтон действовал в одиночку, он мог бы использовать только около 5 миллиардов долларов. Однако ряд чиновников опасается, что изъятие этих денег столкнется с юридическими проблемами и создаст серьезные финансовые риски.

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Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен одобрила предложение обложить доходы от активов российских банков налогом и передать вырученные средства Киеву. После правительство Бельгии объявило о создании фонда для Украины в размере 1,8 миллиарда долларов, финансируемого за счет налоговых поступлений от арестованных активов российского центрального банка в расчетном депозитарии Euroclear. На Украине обсуждают использование этих поступлений в качестве залога для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов, это позволило бы занимать деньги на рынках капитала без необходимости рисковать собственными резервами.

Профессор Гарварда Ларри Саммерс заявил, что использование российских резервов, а не денег американских налогоплательщиков — это «правильный с экономической и моральной точек зрения поступок».

«Это, безусловно, лучшая политика, и без доступа к российским ресурсам неизбежно, что поддержка Украины сведет на нет поддержку других приоритетов, таких как изменение климата, предотвращение пандемии и проекты в Африке», — пояснил он.

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При этом ряд финансовых экспертов опасается, что если Европа конфискует принадлежащие Банку России средства, правительства других стран решат вывести свои деньги из еврозоны. Чтобы обойти ограничения, лидеры стран Евросоюза (ЕС) разработали механизм налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных ценных бумаг.

ЕС планирует зарабатывать на замороженных активах три миллиарда евро в год. Более половины средств приходится на наличные и находится на депозитах, прочие активы приходятся на ценные бумаги. В первом квартале 2023 года доход от процентных ставок по российским активам, которые хранятся у бельгийского депозитария Euroclear, составил около 1750 миллионов евро.

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    Вячеслав Агапов
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