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11:04, 12 октября 2023Бывший СССР

На Украине признали высокий уровень российской разведки

Глава ГУР Украины Буданов: разведка РФ находится на максимально высоком уровне

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российская разведка находится на максимально высоком уровне. Это признал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию «Украинская правда».

«Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находится. На максимально высоком», — прокомментировал он работу разведки РФ во время проведения российской специальной военной операции (СВО).

Ранее Буданов назвал самого опасного российского генерала. По его мнению, таковым является руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа. Глава ГУР добавил, что Беседа приносил «проблемы» Украине.

12 октября руководитель украинской разведки также признал, что контрнаступление армии республики выбилось из графика.

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    Кристина Есикова
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