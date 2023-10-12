В России нашли способ пополнить бюджет на сотни миллиардов рублей

«Известия»: россияне выплатят 312 млрд рублей налогов на проценты по вкладам

С 2024 по 2026 годы налог на проценты по вкладам сможет принести российскому бюджету 312 миллиардов рублей (101, 104 и 107 миллиардов соответственно), пишут Известия» со ссылкой на материалы к главному финансовому документу страны на предстоящие три года.

Россияне, согласно принятому закону, должны были начать платить налог на проценты с вкладов размером более одного миллиона рублей еще в прошлом году, однако в 2021 и 2022 годах правительство освободило от него вкладчиков. На 2023-й антикризисную меру не продлили, соответственно до 1 декабря 2024 года налог нужно будет заплатить в размере той суммы, которую ФНС рассчитает на основе сведений, полученных от банков.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, более 96 процентов вкладов сейчас не превышают миллиона рублей. В целом ожидается, что сборы коснутся всего трех процентов депозитов.

При расчете налога учитывается сумма дохода по всем вкладам и счетам, превышающая умноженное на миллион максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. Таким образом, на текущий момент от выплаты освобождаются доходы с процентов по вкладам размером до 130 тысяч рублей. Если же ключевую ставку повысят в 2023 году еще хотя бы раз, то и сумма необлагаемого налогом дохода тоже увеличится, например, до 140 тысяч при повышении ставки на один процентный пункт.

Пока же в Минфине ожидают, что в целом поступления налогов в бюджет России вырастут в 2024 году на 14 процентов. «Принято решение не повышать основные налоги, упор будет сделан на администрирование», — прокомментировал замминистра финансов Алексей Сазанов, назвав такую цель очень амбициозной.