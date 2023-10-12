Назван стартовый состав сборной России на матч с Камеруном

Пиняев, Баринов и Кузяев выйдут в старте на матч сборной России с Камеруном

Назван стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Камеруна. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Капитаном команды был выбран Дмитрий Баринов. Место в воротах займет Матвей Сафонов. Также на поле с первых минут выйдут Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Данил Глебов, Далер Кузяев, Иван Обляков, Федор Чалов и Сергей Пиняев.

Россияне встретятся с футболистами из Камеруна на стадионе «Динамо» в Москве. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.