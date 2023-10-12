Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:5
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
0:0
1-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
Сегодня
19:00 (Мск)
Камерун
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Янина Викмайер
Завтра
10:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
18:00, 12 октября 2023Спорт

Назван стартовый состав сборной России на матч с Камеруном

Пиняев, Баринов и Кузяев выйдут в старте на матч сборной России с Камеруном

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Назван стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Камеруна. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Капитаном команды был выбран Дмитрий Баринов. Место в воротах займет Матвей Сафонов. Также на поле с первых минут выйдут Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Данил Глебов, Далер Кузяев, Иван Обляков, Федор Чалов и Сергей Пиняев.

Россияне встретятся с футболистами из Камеруна на стадионе «Динамо» в Москве. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Депутат Драпеко вспомнила свои актерские подвиги

    Из Ливана выпустили три ракеты в сторону Израиля

    Вооруженный двумя ножами рецидивист набросился на российских полицейских

    Стилистка перечислила россиянкам самую модную одежду на осень

    Садовник упал на пронзивший его тело ржавый прут и выжил

    Российский подросток избил прохожего на остановке и попал в колонию

    Россиянам рассказали о подготовке роз к зиме

    В США заявили о готовности России к наступательной операции

    МОК отстранил Олимпийский комитет России. Как на это отреагировали в стране?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости