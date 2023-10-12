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21:02, 12 октября 2023Забота о себе

Названа причина тяги мужчин к секс-технологиям

Фото: Alex Raysikh / Shutterstock / Fotodom

Мужчины намного чаще женщин пользуются технологиями для получения сексуального удовлетворения, полагает клинический психолог и сексотерапевт Марианна Брэндон. Ее мнение приводит Psychology Today.

Брэндон отметила, что мужчины в шесть раз чаще женщин пользуются сайтами для интимных знакомств и в три раза чаще ведут интимную переписку в чат-ботах. По ее словам, мужская тяга к секс-технологиям имеет несколько объяснений. Первой причиной психолог назвала более сильное половое влечение. Она уточнила, что в среднем мужчины чаще женщин думают о сексе и проявляют больше любопытства в интимных вопросах. Поэтому идея сексуального контакта с аватаром или роботом может показаться им привлекательной просто из-за ощущения новизны, полагает Брэндон.

Кроме того, по мнению специалистки, популярность секс-технологий у мужчин частично можно объяснить тем, что в интимной сфере они менее брезгливые по сравнению с женщинами. Кроме того, они реже испытывают отвращение к экспериментам в постели. Еще одной причиной Брэндон назвала то, что мужчины при выборе сексуальной партнерши меньше обращают внимание на душевные качества, социальный статус и заработок.

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    Екатерина Улитина
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