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15:23, 12 октября 2023Ценности

Парикмахер назвала россиянкам способы избежать электризации волос из-за шапки

Фото: Rachel Coyne / Unsplash

Стилист-парикмахер Станислава Милосская назвала россиянкам действенные способы, которые помогают избежать электризации волос из-за шапки. Соответствующий комментарий приводит портал «Городовой».

В первую очередь специалистка напомнила о важности использования кондиционера, который способен защитить структуру прядей от холода и других неблагоприятных погодных условий. Помимо этого, эксперт порекомендовала еженедельно наносить питательную маску.

При этом оперативно решить проблему, по словам Милосской, поможет антистатик для волос. «Распылите немного средства на расческу и пройдитесь по всей длине. А еще старайтесь увлажнять помещения, в которых находитесь. Норма влажности для холодного времени года — 30-45 процентов, для теплого — 30-60 процентов», — уточнила она.

Ранее в октябре врач-терапевт Александра Медзиновская перечислила россиянам главные причины выпадения волос. По словам доктора, чаще всего облысение связано с нервно-психическим перенапряжением.

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    Екатерина Ештокина
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