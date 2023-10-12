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15:31, 12 октября 2023Забота о себе

Популярный актер раскрыл способ справиться с тревожностью

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский и канадский актер Райан Рейнольдс признался, что ему не всегда удается держать свои эмоции под контролем, но справиться с этим ему помогает медитация. Свой способ справиться с тревожностью он раскрыл изданию Page Six.

Звезда фильма «Дэдпул» отметил, что иногда теряет душевное равновесие и контроль над эмоциями. По его словам, в такие моменты он старается медитировать и находить время для перезагрузки. «Иногда у меня это хорошо получается, иногда нет», — сказал 46-летний Рейнольдс.

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Популярный актер неоднократно говорил, что всю жизнь боролся с сильной тревожностью. По его словам, чувство беспокойства и неуверенности в себе может появиться перед выходом на сцену или публичным мероприятием.

Ранее сообщалось, что футбольные болельщики заметили двойника Райана Рейнольдса на фотографии 1878 года. Шутка о том, что артист умеет путешествовать во времени, стала настолько популярной среди фанатов, что футбольному клубу пришлось выступить с официальным опровержением.

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    Екатерина Улитина
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