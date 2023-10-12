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09:23, 12 октября 2023Мир

Президент Палестины встретится с госсекретарем США

Президент Палестины Аббас встретится с госсекретарем США Блинкеном 13 октября

Фото: Jade Gao / Pool / Getty Images

Секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх сообщил в Twitter, что глава государства Махмуд Аббас встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 октября.

Чиновник отметил, что «в рамках круглосуточных усилий палестинского руководства по прекращению разрушительной войны» Аббас также встретится с королем Иордании Абдаллой II в Аммане 12 октября.

Соединенные Штаты и другие страны Запада пытались давить на Аббаса, чтобы он осудил военную операцию ХАМАС, однако тот отказался. Европа и Америка пригрозили прекратить помощь палестинской автономии.

В свою очередь в Палестине призвали Европу ввести санкции против Израиля и не оказывать ему военной поддержки в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит Аббаса в Россию согласован и должен состояться в ближайшее время.

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    Варвара Кошечкина
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