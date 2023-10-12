Раскрыта причина съемок российских фильмов на Украине в течение десятилетий

Киновед Семенюк объяснил причину съемок российских фильмов на Украине

Киновед Александр Семенюк объяснил, почему российские фильмы и сериалы снимались на Украине на протяжении десятилетий. Его цитирует «Царьград».

«На Украине было дешевле снимать, и постпродакшн обходился дешевле. Поэтому там и снимали. Вряд ли там на первом месте была братская любовь между народами или желание наладить славянское сотрудничество. Были вполне меркантильные основания этого коммерческого взаимодействия», — сказал он.

Он отметил, что на фоне мировых событий прежние профессиональные связи и «производственные цепочки» со страной разорваны, однако подчеркнул, что это открывает пути сотрудничества с киноиндустрией другой страны. «Сейчас функцию украинского кинематографа взял на себя белорусский. Возобновится ли сотрудничество с Украиной в будущем, я не знаю», — заключил он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Украина стала печальным примером культурной деградации. По ее мнению, утрата культурного достояния и духовности, которая является безвозвратной, связана с пробелами в культурной политике, манипуляциями историческими фактами и пренебрежительным отношением к своим традициям и обычаям.