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10:31, 12 октября 2023Забота о себе

Раскрыты опасные последствия ежедневного употребления пива

Фитнес-тренер Масси предупредил любителей пива о быстром старении организма

Фото: Fabio Alves / Unsplash

Если каждый день пить пиво даже в умеренных количествах, постепенно начнутся сбои в работе всех внутренних систем организма. Эти и другие последствия ежедневного употребления слабоалкогольного напитка раскрыл сертифицированный фитнес-тренер Майкл Масси, пишет Eat This, Not That!

Специалист назвал снижение работоспособности первым изменением, которое замечают у себя любители пива. Такой эффект, по его словам, является следствием регулярного обезвоживания, которое происходит из-за употребления алкоголя. «Со временем обезвоживание может снизить эластичность кожи и способствовать появлению на ней тонких линий и морщин», — предупредил Масси. Кроме того, по его словам, алкоголь препятствует усвоению питательных веществ и антиоксидантов, без которых в организме ускоряется процесс старения.

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Масси добавил, что под воздействием спиртного человек не может как следует выспаться, поскольку его сон становится поверхностным и прерывистым, а фаза быстрого сна сокращается или совсем исчезает. Кроме того, из-за высокой калорийности пива и закусок любители этого напитка быстро набирают лишние килограммы, от которых не могут избавиться.

Масси полагает, что, если продолжать ежедневно пить пиво, увеличится риск возникновения более серьезных заболеваний, которые ведут к летальному исходу. Среди таких болезней тренер назвал гепатит, цирроз печени и различные онкологические заболевания. Также злоупотребление спиртным может привести к нарушению регуляции уровня сахара в крови и развитию диабета второго типа.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов человек может протрезветь в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Екатерина Улитина
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