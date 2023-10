Раскрыты опасные последствия ежедневного употребления пива

Фитнес-тренер Масси предупредил любителей пива о быстром старении организма

Если каждый день пить пиво даже в умеренных количествах, постепенно начнутся сбои в работе всех внутренних систем организма. Эти и другие последствия ежедневного употребления слабоалкогольного напитка раскрыл сертифицированный фитнес-тренер Майкл Масси, пишет Eat This, Not That!

Специалист назвал снижение работоспособности первым изменением, которое замечают у себя любители пива. Такой эффект, по его словам, является следствием регулярного обезвоживания, которое происходит из-за употребления алкоголя. «Со временем обезвоживание может снизить эластичность кожи и способствовать появлению на ней тонких линий и морщин», — предупредил Масси. Кроме того, по его словам, алкоголь препятствует усвоению питательных веществ и антиоксидантов, без которых в организме ускоряется процесс старения.

Масси добавил, что под воздействием спиртного человек не может как следует выспаться, поскольку его сон становится поверхностным и прерывистым, а фаза быстрого сна сокращается или совсем исчезает. Кроме того, из-за высокой калорийности пива и закусок любители этого напитка быстро набирают лишние килограммы, от которых не могут избавиться.

Масси полагает, что, если продолжать ежедневно пить пиво, увеличится риск возникновения более серьезных заболеваний, которые ведут к летальному исходу. Среди таких болезней тренер назвал гепатит, цирроз печени и различные онкологические заболевания. Также злоупотребление спиртным может привести к нарушению регуляции уровня сахара в крови и развитию диабета второго типа.

