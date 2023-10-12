Россия отказалась информировать Совет Европы о введении военного положения

Госдума приняла закон об отмене уведомления Совета Европы о военном положении

Госдума приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений, пишет ТАСС.

Документ внес в Госдуму 9 августа президент России Владимир Путин. Поправки вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении».

По действующему законодательству в случае введения военного положения в России или в отдельных регионах президент должен уведомить генсеков ООН и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, которые связаны с ограничением прав и свобод граждан. При введении чрезвычайного положения эту информацию до международных структур доводит МИД. Также ООН и Совету Европы необходимо сообщать о прекращении действия военного или чрезвычайного положений.

Принятый Госдумой закон предполагает исключение из законов пунктов про информирование генсека Совета Европы, сохранив это обязательство лишь перед генсеком ООН.

Ранее профильный комитет Госдумы подготовил проект отзыва ратификации Россией Договора о запрете ядерных испытаний. О возможном отзыве ратификации Договора во время выступления на Валдайском форуме высказывался Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия.