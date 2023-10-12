Россиянам назвали лучшую одежду для удачного собеседования

Карьерный эксперт Семеренко посоветовала надеть на собеседование серый костюм

Карьерный эксперт службы занятости населения Москвы Светлана Семеренко назвала россиянам лучшую одежду для удачного собеседования. Соответствующий комментарий публикует «Вечерняя Москва».

По словам специалистки, внешний вид соискателя крайне важен, поскольку работодатель на первой встрече складывает впечатление о нем благодаря одежде, прическе, аксессуарам и другим деталям. По этой причине эксперт порекомендовала заранее поинтересоваться, имеется ли в компании дресс-код.

Помимо этого, собеседница издания посоветовала придерживаться классического делового стиля. «Предпочтение стоит отдать костюму сдержанных цветов: серого, темно-синего, в клетку или светлых оттенков. В глаза работодателю должна бросаться не одежда, а улыбка кандидата, доброжелательность», — пояснила она.

Среди прочего, Семеренко призвала избегать черного, ярких и пестрых цветов, которые могут создать неверное впечатление. Вдобавок она отметила, что красному маникюру лучше предпочесть нейтральный нюдовый. «Кольцо, модные часы, аккуратные сережки дополнят ваш деловой образ. Можно также использовать платок на шею, но в таком случае он должен быть единственной яркой вещью», — подчеркнула женщина.

В заключение эксперт отметила важность чистых и ухоженных волос. «Это касается не только женщин, но и мужчин. Макияж женщинам нужно делать легкий, дневной, без ярких оттенков теней и красной губной помады», — подытожила Семеренко.

Ранее в октябре женщина показала простой способ носить неуместную одежду в офис. По словам блогерши Сэм , ее корпоративные наряды очень скучные, поэтому она любит добавлять к ним яркие акценты.