У Чимаева сменился соперник по бою в UFC

Чимаев после отказа Косты подерется в претендентском поединке UFC с Усманом

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев получил нового соперника по бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается на сайте промоушена.

На турнире UFC 294 21 октября Чимаеву предстоит подраться с нигерийцем Камару Усманом, который сменил отказавшегося из-за травмы бразильца Пауло Косту. Отмечается, что поединок в среднем весе будет претендентским. Победитель боя получит возможность побороться за титул чемпиона UFC с действующим обладателем пояса американцем Шоном Стриклэндом.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. Последний бой он проводил 10 сентября 2022-го, когда одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. На счету Усмана 20 побед при трех поражениях. В двух последних боях он проиграл.

В главном поединке UFC 294 встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски, заменивший получившего травму бразильца Чарльза Оливейру. Махачеву предстоит защита титула чемпиона в легком весе.