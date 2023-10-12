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09:11, 12 октября 2023Спорт

У Чимаева сменился соперник по бою в UFC

Чимаев после отказа Косты подерется в претендентском поединке UFC с Усманом

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев получил нового соперника по бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается на сайте промоушена.

На турнире UFC 294 21 октября Чимаеву предстоит подраться с нигерийцем Камару Усманом, который сменил отказавшегося из-за травмы бразильца Пауло Косту. Отмечается, что поединок в среднем весе будет претендентским. Победитель боя получит возможность побороться за титул чемпиона UFC с действующим обладателем пояса американцем Шоном Стриклэндом.

Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. Последний бой он проводил 10 сентября 2022-го, когда одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. На счету Усмана 20 побед при трех поражениях. В двух последних боях он проиграл.

В главном поединке UFC 294 встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски, заменивший получившего травму бразильца Чарльза Оливейру. Махачеву предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

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    Дарья Коршунова
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