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10:02, 12 октября 2023Наука и техника

Употребление красного мяса увеличило риск диабета на 44 процента

Употребление красного мяса увеличило риск сердечных болезней и диабета

Фото: Eight Photo / Shutterstock / Fotodom

Команда специалистов из Гонконгского университета пришла к выводу, что употребление красного мяса может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Результаты работы опубликованы в European Heart Journal.

В ходе обзора 70 исследований были проанализированы данные более шести миллионов человек. Участники проживали в США, Австралии, Великобритании, Франции и Германии, а также в Китае, Японии, Западной Африке, Южной Корее и Сингапуре. Команда сосредоточилась на влиянии дополнительных 50 граммах обработанного красного мяса в день и 100 граммах необработанного.

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Авторы обнаружили, что увеличение потребления обработанного красного мяса на 50 граммов в день связано с повышением риска сердечно-сосудистых болезней на 26 процентов и диабета второго типа на 44 процента. Менее выраженная корреляция наблюдалась в странах Востока, где больше употребляют цельное зерно и овощи.

Коэффициент риска развития диабета при употреблении обработанного красного мяса составляет 0,96 в странах Востока и 1,51 в странах Запада. А коэффициент риска формирования инсульта при приеме необработанного красного мяса был равен 0,71 в странах Востока и 1,13 в странах Запада.

В апреле 2023 года сотрудники Университета Тафтса доказали, что неправильное питание стало причиной более 70 процентов случаев диабета второго типа в мире с 1990 по 2018 годы.

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    Елена Апазиди
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