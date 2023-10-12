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03:29, 12 октября 2023Бывший СССР

В Латвии оценили угрозу от повреждения газопровода Balticconnector

МИД Латвии: поломка газопровода Balticconnector не угрожает газоснабжению страны

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что остановка газопровода Balticconnector из-за повреждения не угрожает газоснабжению страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

По его словам, в Инчукалнском газохранилище достаточно запасов Он подчеркнул, что при необходимости можно доставлять газ через СПГ-терминал в литовской Клайпеде.

«Следует добавить, что компания Latvenergo достигла соглашения [с терминалом] Latvenergo имеет многолетнее право импортировать газ через этот терминал», — сказал министр.

По словам главы ведомства, инцидент на газопроводе расследуется как возможная попытка диверсии. Кариньш призвал дождаться результатов расследования.

Ранее представители Центральной криминальной полиции Финляндии заявили, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector произошла в результате механического воздействия, а не взрыва.

Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли.

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    Марина Совина
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