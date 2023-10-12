Ведяхин спрогнозировал снижение темпов корпоративного кредитования

Сбер ожидает замедления роста корпоративного кредитования

Сбер ожидает замедления роста корпоративного кредитования из-за повышения ключевой ставки. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах «Российской энергетической недели.

«В 2023 году мы ожидаем замедления роста корпоративного кредитования в связи с высокой ключевой ставкой», — сказал он.

15 сентября Банк России увеличил ключевую ставку с 12 до 13 процентов годовых. Регулятор поднял ставку в третий раз подряд с июля 2023 года. Меры были приняты на фоне ускорения инфляции и снижения курса рубля.

В регуляторе допускают и дальнейшее повышение ключевой ставки.

Ранее в Сбере оценили рост портфеля кредитования девелоперов.