Ведяхин спрогнозировал снижение темпов корпоративного кредитования
Сбер ожидает замедления роста корпоративного кредитования
Сбер ожидает замедления роста корпоративного кредитования из-за повышения ключевой ставки. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах «Российской энергетической недели.
«В 2023 году мы ожидаем замедления роста корпоративного кредитования в связи с высокой ключевой ставкой», — сказал он.
15 сентября Банк России увеличил ключевую ставку с 12 до 13 процентов годовых. Регулятор поднял ставку в третий раз подряд с июля 2023 года. Меры были приняты на фоне ускорения инфляции и снижения курса рубля.
В регуляторе допускают и дальнейшее повышение ключевой ставки.
Ранее в Сбере оценили рост портфеля кредитования девелоперов.