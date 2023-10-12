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11:39, 12 октября 2023Экономика

Вице-премьер Белоусов прокомментировал введенные меры на валютном рынке

Белоусов: введенные президентом меры снизят возможность для валютных спекуляций

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Введенные меры по обязательной продаже валютной выручки экспортерами позволят снизить возможность для валютных спекуляций. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, основная цель указа президента — создание долговременных условий для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка. «Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», — прокомментировал решение властей Белоусов.

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В среду, 11 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Документом на 6 месяцев для 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке. Объемы обязательной продажи и сроки будут позже установлены правительством.

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