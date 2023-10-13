Армения заявила об отсутствии проблем с поставками коньяка в Россию

Министр экономики Армении Керобян заявил об отсутствии проблем с экспортом в РФ

Министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил об отсутствии трудностей с поставками товаров в Россию. Слова главы ведомства приводит РИА Новости.

«На Россию приходится 40 процентов армянского экспорта. Хозяйствующие субъекты работают, все нормально, каких-либо проблем нет», — заявил министр. По его словам, скоплений грузовиков на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе также нет.

3 октября Керобян пожаловался порталу Aysor.am, что армянскому коньяку стало труднее попасть в Россию. По его словам, дальнобойщики столкнулись с проблемой провоза грузов из-за усиленных проверок качества этого алкогольного напитка, в результате чего партии спиртного простаивают на российско-грузинской границе. Торгововый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян подтвердил, что на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с коньяком.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны. «Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — подчеркнул премьер. По словам Пашиняна, за последние 20-30 лет возникало множество проблем с ввозом продукции из Армении в Россию, но сейчас проблемы с ввозом товаров уже решены.