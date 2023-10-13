Экс-премьера Израиля разозлил вопрос ведущего о детях в секторе Газа

Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом ведущего о судьбе детей в Газе

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт возмутился вопросом ведущего телеканала Sky News о судьбе палестинских детей в секторе Газа.

Журналист уточнил у политика, что станет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильская сторона перестала подавать электричество и воду в анклав.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» — разозлился Беннет.

Экс-премьер подчеркнул, что Израиль не наносит удары по мирному населению. Он заявил, что не будет подавать воду и электричество врагу, добавив, что не возражает, если кто-то в мире захочет обеспечить этими ресурсами сектор Газа.

Ведущий попросил политика не повышать голос, возникла словесная перепалка, во время которой Беннет сказал «позор вам» в адрес журналиста.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

12 октября Израиль начал наносить масштабные удары по объектам в секторе Газа. В ООН сообщили, что из-за атак в анклаве было разрушено более 2,5 тысячи домов, около 23 тысяч зданий оказались повреждены настолько, что стали непригодными для дальнейшего проживания. С начала обострения конфликта свое жилище были вынуждены покинуть более 338 тысяч человек.

