Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 13 октября 2023Мир

Экс-премьера Израиля разозлил вопрос ведущего о детях в секторе Газа

Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом ведущего о судьбе детей в Газе

Фото: Atia Darwish apaimages / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт возмутился вопросом ведущего телеканала Sky News о судьбе палестинских детей в секторе Газа.

Журналист уточнил у политика, что станет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильская сторона перестала подавать электричество и воду в анклав.

«Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» — разозлился Беннет.

Экс-премьер подчеркнул, что Израиль не наносит удары по мирному населению. Он заявил, что не будет подавать воду и электричество врагу, добавив, что не возражает, если кто-то в мире захочет обеспечить этими ресурсами сектор Газа.

Ведущий попросил политика не повышать голос, возникла словесная перепалка, во время которой Беннет сказал «позор вам» в адрес журналиста.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

12 октября Израиль начал наносить масштабные удары по объектам в секторе Газа. В ООН сообщили, что из-за атак в анклаве было разрушено более 2,5 тысячи домов, около 23 тысяч зданий оказались повреждены настолько, что стали непригодными для дальнейшего проживания. С начала обострения конфликта свое жилище были вынуждены покинуть более 338 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Королева» Канады угрожает людям казнями и борется с сатанистами у власти. Кто она такая и почему ей верят тысячи людей?

    Доктор Мясников раскрыл три способа профилактики артрита

    ХАМАС при атаке использовали подробные карты городов и баз Израиля

    Экс-премьера Израиля разозлил вопрос ведущего о детях в секторе Газа

    Посол заявил о неспособности Франции долго поставлять оружие ВСУ

    Рита Ора поделилась снимком в металлическом бикини

    МИД Израиля обратился к евреям за границей

    Захарова оценила нежелание США отправлять военных в Израиль

    В Конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера

    Иран допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости