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19:27, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Дуров высказался о блокировке каналов ХАМАС в Telegram

Основатель Telegram Дуров засомневался в блокировке канала ХАМАС в мессенджере

Фото: Wichayada Suwanachun / Unsplash

Основатель Telegram Павел Дуров усомнился, что блокировка канала «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) будет правильным решением. Об этом создатель мессенджера высказался в своем Telegram-канале.

Дуров привел в пример публикацию в канале палестинского движения, в которой ХАМАС предупреждало о готовящейся атаке по городу Ашкелон на юге Израиля. В канале был опубликован призыв к местным жителям о необходимости покинуть город. «Поможет ли закрытие их канала спасти жизни или поставит под угрозу еще больше жизней?» — задался вопросом Дуров.

Создатель мессенджера уточнил, что «всегда соблазнительно действовать под влиянием эмоциональных импульсов», однако в ситуациях, связанных с войной, нужно действовать осторожно. Он также напомнил об особенности построения ленты в Telegram: пользователь получает только ту информацию, на которую соглашается посредством подписки.

«Таким образом, маловероятно, что каналы Telegram можно использовать для существенного усиления пропаганды <...> Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, это рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию», — заключил Дуров.

10 октября Ашкелон подвергся массированным ракетным ударам со стороны подразделения «Бригады Аль-Кассама», входящего в ХАМАС. 13 октября палестинское движение выпустило по городу 150 ракет.

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    Варвара Кошечкина
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