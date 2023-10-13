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16:47, 13 октября 2023Из жизни

Венерологи заподозрили облысение у самой знаменитой красавицы в истории

Минздрав Новосибирской области: Мона Лиза страдала от облысения

Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

В Новосибирске венерологи заподозрили, что изображенная на легендарной картине Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» женщина страдала от облысения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Новосибирской области.

В Новосибирске 12 октября открылась мультимедийная выставка, посвященная 100-летию городского кожвендиспансера «Из века в век». Кроме экспонатов, которые имеют непосредственное отношение к мировой и российской истории диагностики и лечения кожно-венерологических болезней, в нее включили репродукции известных картин. Кураторы подобрали произведения искусства, у героев которых можно заметить неочевидные симптомы заболеваний, распространенных и в современном мире.

Среди выбранных холстов оказалась и знаменитая «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи, оригинал которой выставлен в Лувре. Специалисты предположили, что натурщица великого художника и одна из самых знаменитых красавиц в истории могла страдать от алопеции. Об этом говорят отсутствие бровей, ресниц и поредение волос.

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Новосибирские венерологи были не первыми, кто заметил у «Джоконды» проблемы с волосами. Впервые об этом заявили американские врачи Леон Голдман и Аллен Уордвелл.

Ранее детектив Артур Бранд, занимающийся поиском украденных произведений искусства, показал видео, на котором распаковывает только что возвращенную ему картину Винсента Ван Гога «Сад священника в Нюэнене весной». На записи голландский детектив-искусствовед поднимается по лестнице своего дома со свертком, в котором лежит знаменитое полотно.

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    Антонина Черташ
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