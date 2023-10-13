Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:29, 13 октября 2023Забота о себе

Назван простой способ облегчить приступ мигрени

Терапевт Саксена посоветовала гидротерапию, чтобы облегчить приступы мигрени

Фото: Unsplash

Терапевт Шилпа П. Саксена посоветовала делать горячие ванночки для ног, чтобы облегчить приступы сильной головной боли. Простой рецепт от мигрени она назвала Newsweek.

По словам Саксены, одно из исследований показало, что гидротерапия снижает частоту и интенсивность головных болей уже через шесть недель лечения. Она объяснила, что во время приема теплых ванночек для ног усиливается тонус блуждающего нерва, что и обеспечивает положительный эффект.

Врач уточнила, что эффективность этого способа окончательно не подтверждена. «Его следует рассматривать в качестве дополнительной терапии», — сказала Саксена.

Материалы по теме:
Причины и симптомы метеозависимости: как плохая погода влияет на самочувствие?
Причины и симптомы метеозависимости:как плохая погода влияет на самочувствие?
14 мая 2023
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022

Терапевт добавила, что одной из причин появления мигрени может быть дисфункция вегетативной системы, важным элементом которой является блуждающий нерв. Помимо этого, вегетативная система контролирует пищеварение, работу сердца, легких и органов чувств.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко перечислила привычки, избавляющие от мигрени. По ее словам, восстановление режима сна, отказ от спиртного и курения снизят интенсивность и частоту приступов головной боли.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

    Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

    ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Оценена угроза для КНДР от захода в порт Южной Кореи американского авианосца

    Александр Васильев назвал самую стильную женщину в России

    Экс-редактор Первого канала Овсянникова опровергла слухи об отравлении

    Подмосковные врачи «залатали» мужчине сердце с гнойным воспалением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости