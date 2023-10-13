Назван простой способ облегчить приступ мигрени

Терапевт Саксена посоветовала гидротерапию, чтобы облегчить приступы мигрени

Терапевт Шилпа П. Саксена посоветовала делать горячие ванночки для ног, чтобы облегчить приступы сильной головной боли. Простой рецепт от мигрени она назвала Newsweek.

По словам Саксены, одно из исследований показало, что гидротерапия снижает частоту и интенсивность головных болей уже через шесть недель лечения. Она объяснила, что во время приема теплых ванночек для ног усиливается тонус блуждающего нерва, что и обеспечивает положительный эффект.

Врач уточнила, что эффективность этого способа окончательно не подтверждена. «Его следует рассматривать в качестве дополнительной терапии», — сказала Саксена.

Терапевт добавила, что одной из причин появления мигрени может быть дисфункция вегетативной системы, важным элементом которой является блуждающий нерв. Помимо этого, вегетативная система контролирует пищеварение, работу сердца, легких и органов чувств.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко перечислила привычки, избавляющие от мигрени. По ее словам, восстановление режима сна, отказ от спиртного и курения снизят интенсивность и частоту приступов головной боли.