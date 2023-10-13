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11:26, 13 октября 2023Наука и техника

Ночные смены на работе связали с изменением аппетита

Communications Biology: ночные смены на работе приводят к изменению аппетита

Фото: Unsplash

Команда ученых из Бристольского университета, а также из японского Университета гигиены труда и окружающей среды связала ночные смены на работе с изменением аппетита. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Communications Biology. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

Работа была сосредоточена на глюкокортикоидных гормонах, которые выделяются надпочечниками. Эти гормоны регулируют многие физиологические функции, включая обмен веществ и аппетит. Эксперименты проводились на двух группах крыс, одной из которых изменили цикл сна и бодрствования, а другая жила в обычном ритме.

Во второй группе животные съедали 88,4 процента от суточной нормы во время активной фазы и только 11,6 процента во время неактивной. При этом в первой группе подопытные потребляли 52,8 процента суточной нормы калорий без физической активности, что на 460 процентов больше, чем в контрольной группе.

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Также специалисты заметили, что изменение фаз света и темноты вызывало нарушение регуляции орексигенных нейропептидов гипоталамуса (NPY). Именно это привело к значительному увеличению желания есть в течение неактивной фазы дня. NPY могут стать перспективными мишенями для медикаментозного лечения расстройств пищевого поведения и ожирения.

Исследователи рекомендовали работникам ночных смен стараться поддерживать освещение, имитирующее дневное, выполнять упражнения для сердечно-сосудистой системы и принимать пищу в установленные часы.

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    Елена Апазиди
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