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10:28, 13 октября 2023Забота о себе

Носящая купальник вместо обычной одежды женщина объяснилась

Кадр: @rionaoconnor

Блогерша из Великобритании Риона О'Коннор рассказала, почему решила носить купальник вместо обычной одежды во время прогулок по городу. Ролик об этом она опубликовала в TikTok.

В видео О'Коннор показала, как занималась повседневными делами в одном купальнике. В таком виде женщина сделала уборку в доме, навела порядок в саду, съездила по делам в город и совершила прогулку на самокате. «Впервые за это лето ты мать, которой комфортно в своем теле», — объяснила она причину, по которой решила переодеться в купальник.

Пользователи социальных сетей положительно оценили эксперимент О'Коннор. Они похвалили ее за смелость и хороший выбор купальников. «Просто королева! Будьте еще увереннее в себе — вы выглядите потрясающе», — написал один из комментаторов.

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    Екатерина Улитина
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