Оценена угроза для КНДР от захода в порт Южной Кореи американского авианосца

Военный эксперт Юлин назвал заход авианосца США в Пусан эскалацией конфликта

Военный эксперт Борис Юлин назвал заход американского авианосца в порт Пусан в Южной Корее эскалацией конфликта со стороны США. Такую оценку он дал в разговоре с «Известиями».

«Авианосец — это носитель ядерного оружия, это носитель мощной авиагруппы, это корабли сопровождения. И, разумеется, угроза для Северной Кореи резко возрастает», — объяснил специалист.

По его словам, регулярные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов на границе КНДР создают постоянную угрозу для Пхеньяна. В этот раз, указал Юлин, авианосец Ronald Reagan с ударной группой кораблей зашел в южнокорейский порт после участия в трехсторонних военно-морских учениях США.

10 октября сообщалось, что Вашингтон отправил к Корейскому полуострову группу авианосцев для первых за семь лет совместных военно-морских учений с Южной Кореей и Японией. Сообщалось, что главной целью учений стала отработка угроз со стороны Северной Кореи в связи с проведением ракетных испытаний.

Позже КНДР пригрозила нанести мощный удар по развернутым на Корейском полуострове стратегическим объектам США из-за привлечения американского авианосца USS Ronald Reagan к совместным учениям Южной Кореи, Японии и США.