Перечислены наиболее частые причины увольнения россиян

«Работа.ру»: 57 процентов россиян увольнялись с работы из-за низкой зарплаты

Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» выяснил наиболее частые причины увольнения россиян. Результаты исследования, в котором приняли участие 3600 жителей России, опубликовали «Известия».

Большинство (90 процентов) респондентов заявили, что хотя бы раз в жизни уходили с работы по собственному желанию. Среди основных причин они назвали низкую зарплату (57 процентов), нарушения Трудового кодекса работодателем (29 процентов), а также выгорание и напряженные отношения в коллективе (25 процентов).

Чуть меньше участников опроса (24 процента) сообщили, что увольнялись из-за неподходящего графика, столько же россиян назвали в качестве причины ухода отсутствие возможностей для профессионального развития в компании. 23 процента опрошенных признались, что меняли работодателя из-за невозможности карьерного роста, 18 процентов увольнялись из-за неинтересных задач, а 16 процентов — получали офер от другой компании.

Среди менее популярных причин для увольнений были упомянуты желание работать в другой сфере, смена специальности, неподходящий формат работы.

Ранее почти каждый второй россиянин признался, что больше всего в рабочем коллективе его раздражают сплетни. Опрос «Работы.ру» проводился среди более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Исследование охватило все российские регионы. По его итогам выяснилось, что 31 процент россиян нервирует привычка коллег громко разговаривать по телефону. Еще 26 процентов негативно относятся к тому, что другие сотрудники выполняют профессиональные задачи в последний момент.