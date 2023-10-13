Появились подробности о сбитом на окраине Брянска дроне

Shot: обломки сбитого на окраине Брянска БПЛА упали на территорию стройкомплекса

Обломки беспилотника, который уничтожили на окраине Брянска, упали на территорию строительного комплекса «Твой дом». Такие подробности о дроне привел Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, при детонации дрона загорелось одно из коммерческих помещений, площадь пожара составила 90 квадратных метров, возгорание оперативно потушили.

Предварительно, никто не пострадал. Специалисты устанавливают сумму нанесенного ущерба и выясняют обстоятельства случившегося.

Силы РЭБ подавили украинский беспилотник самолетного типа на окраине Брянска в ночь на пятницу, 13 октября. При падении дрон упал и взорвался. Никто не пострадал. В Минобороны назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

