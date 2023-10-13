Путин назвал неспособную обойтись без российского газа страну

Президент Путин: Молдавия не отказывалась от закупок российского газа

Молдавия, несмотря на заявления, не отказалась от российского газа и благополучно получает его до сих пор. Об этом сказал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Президент добавил, что страна покупает газ по ценам, которые предложила сама. В течение какого-то времени у Молдавии были проблемы с оплатой, но в настоящее время их нет. Страна в основном «складывает» купленный газ в хранилища, в том числе на территории Украины, сказал президент. Он также выразил мнение, что Молдавия пока не может обойтись без российского топлива.

Ранее 2 октября глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил об отказе от закупок российского газа для Приднестровья. Он объяснил прекращение закупок энергоносителя у «Газпрома» тем, что страна получила газ из альтернативных источников.

Позднее глава ведомства сообщил, что страна не собирается полностью отказываться от возможности покупать российский газ. Кишинев согласится на закупки снова, если «Газпром» предложит оптимальную стоимость поставок.

В Молдавии из-за энергетического кризиса и дефицита газа действует режим ЧП. С декабря 2022 года страна получает газ от госпредприятия Energocom и «Газпрома». При этом топливо из России направляется в Приднестровье, а в остальной части страны используют газ из накопленных запасов.