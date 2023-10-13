Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:06, 13 октября 2023Экономика

Путин назвал неспособную обойтись без российского газа страну

Президент Путин: Молдавия не отказывалась от закупок российского газа

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Молдавия, несмотря на заявления, не отказалась от российского газа и благополучно получает его до сих пор. Об этом сказал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Президент добавил, что страна покупает газ по ценам, которые предложила сама. В течение какого-то времени у Молдавии были проблемы с оплатой, но в настоящее время их нет. Страна в основном «складывает» купленный газ в хранилища, в том числе на территории Украины, сказал президент. Он также выразил мнение, что Молдавия пока не может обойтись без российского топлива.

Материалы по теме:
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет. Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет.Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
2 октября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Ранее 2 октября глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил об отказе от закупок российского газа для Приднестровья. Он объяснил прекращение закупок энергоносителя у «Газпрома» тем, что страна получила газ из альтернативных источников.

Позднее глава ведомства сообщил, что страна не собирается полностью отказываться от возможности покупать российский газ. Кишинев согласится на закупки снова, если «Газпром» предложит оптимальную стоимость поставок.

В Молдавии из-за энергетического кризиса и дефицита газа действует режим ЧП. С декабря 2022 года страна получает газ от госпредприятия Energocom и «Газпрома». При этом топливо из России направляется в Приднестровье, а в остальной части страны используют газ из накопленных запасов.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

    Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

    ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Оценена угроза для КНДР от захода в порт Южной Кореи американского авианосца

    Александр Васильев назвал самую стильную женщину в России

    Экс-редактор Первого канала Овсянникова опровергла слухи об отравлении

    Подмосковные врачи «залатали» мужчине сердце с гнойным воспалением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости