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09:31, 13 октября 2023Забота о себе

Раскрыто влияние социальных сетей на отношения

Фото: Georgia de Lotz / Unsplash

Люди, которые не пишут в социальных сетях о своих романтических партнерах, чаще удовлетворены отношениями, чем те, кто публикует подробности личной жизни, считает социолог Эллен Ламонт. Влияние интернета на романтические связи она раскрыла изданию Mashable.

Эксперт отметила, что обычно люди публикуют в социальных сетях самые счастливые и яркие моменты в своей жизни. Однако созданная идеальная картинка не похожа на происходящее в реальности, что, по мнению Ламонт, может разочаровать и заставить активных пользователей соцсетей чувствовать себя менее счастливым в отношениях.

При этом социолог уточнила, что хранить личную жизнь в тайне тоже не является универсальным способом создать крепкие отношения. Она уточнила, что совместные публикации и фотографии в социальных сетях являются своеобразным подтверждением серьезности чувств и намерений. «Людям нравятся вещественные признаки взятой на себя ответственности, поэтому мы до сих пор носим обручальные кольца. Посты тоже являются публичным сигналом об инвестициях в отношения», — говорит Ламонт.

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Кроме того, эксперт добавила, что полное отсутствие информации о личной жизни в соцсетях может быть тревожным знаком, особенно если человек активно ведет соцсети и легко говорит на другие темы. По мнению Лемонт, это может свидетельствовать о стремлении создать публичный образ холостяка.

Ранее семейный психотерапевт Ричард Хоган назвал неочевидную причину измен. По его мнению, даже в счастливом браке супруги изменяют, чтобы почувствовать себя молодыми и привлекательными.

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    Екатерина Улитина
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