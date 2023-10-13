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20:29, 13 октября 2023Наука и техника

Описан способ строительства дорог на Луне

Scientific Reports: на Луне собрались строить дороги с помощью лазера

Фото: Kym MacKinnon / Unsplash

Международная группа ученых описала способ строительства на Луне пригодных для передвижения дорог. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Специалисты отметили, что лунный грунт плохо приспособлен для передвижения по нему на транспортных средствах. Ученые предложили сжигать грунт с помощью лазера, чтобы превращать его в твердое вещество и применять для строительства дорог и посадочных площадок.

В исследовании говорится, что из-за низкой гравитации на естественном спутнике Земли лунная пыль может подниматься и оказываться внутри механизмов. Ученые собрались использовать лазерный луч размером 45 миллиметров, с помощью которого можно будет выжигать грунт и создавать полые фигуры размером около 250 миллиметров.

Из подобных «кирпичей» специалисты предложили строить дороги и посадочные площадки. Чтобы получить луч необходимого размера, нужно будет доставить на Луну линзу площадью 2,37 квадратных метра. Затем с ее помощью можно будет собирать солнечный свет.

В конце сентября стало известно, что российские специалисты в совместной работе с австрийскими и японскими коллегами создали новый метод получения энергии из Солнца. Технология позволит проводить химические реакции под воздействием ультрафиолета, что в итоге можно будет использовать для получения энергии.

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    Андрей Ставицкий
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