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11:04, 20 сентября 2023Наука и техника

Создан новый метод получения энергии из Солнца

В ТПУ разработали новый метод получения солнечной энергии

Фото: BearFotos / Unsplash

Российские специалисты из Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) в совместной работе с австрийскими и японскими коллегами создали новый метод получения энергии из Солнца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Технология позволит проводить химические реакции под воздействием ультрафиолета, что в конечном итоге можно будет использовать для получения энергии или ценных химических веществ, а также для очистки воды. Главную роль в процессе фотокатализа играют полупроводники, которые поглощают свет и преобразуют его в электроны с высокой энергией.

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Разработка ученых представляет собой уникальные полупроводники в форме нанолент на основе диселенида вольфрама. Это вещество позволяет оптимизировать процесс фотокатализа, однако его применение сопряжено с определенными сложностями в производстве. Теперь команда представила способ усовершенствования оптоэлектронных свойств диселенида вольфрама с помощью наночастиц серебра, прикрепленных лазером. В результате авторы ускорили фотокаталитический процесс, достигнув КПД около 100 процентов.

В августе 2023 года сотрудники Австралийского национального университета представили способ получения энергии из плавающих вблизи экватора солнечных панелей. Такие устройства позволили бы добывать неограниченное количество энергии для жителей Юго-Восточной Азии и Западной Африки.

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    Елена Апазиди
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