Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 13 октября 2023Наука и техника

Названы преимущества российского Су-57

Военный эксперт Матвийчук рассказал о малозаметности истребителя Су-57

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает малозаметностью и превосходит самолеты прошлого поколения. Преимущества истребителя назвал полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«Истребитель пятого поколения Су-57 — одна из новейших наших разработок. Он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи, также он малозаметен. Это очень мощная машина. Конечно, у американцев есть что-то похожее, но наш Су-57 имеет очень большой перспективный уровень роста», — рассказал военный эксперт.

Матвийчук отметил, что самолет модернизируют. По его словам, Су-57, которые поставляют Воздушно-космическим силам России сейчас, отличаются от самолетов, полученных три-четыре года назад.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в октябре американский журнал Military Watch писал, что Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Самолет может нести ракету класса «воздух-воздух» Р-37М, позволяющую поражать цели на большой дистанции.

В сентябре заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов сообщил, что с некоторых курсовых углов Су-57 практически незаметен для радиолокационных станций.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выступила против оккупации Газы израильскими военными

    Дуров высказался о блокировке каналов ХАМАС в Telegram

    Россиянам назвали простые способы укрепить иммунитет осенью

    Кардиолог перечислила первые симптомы тромбоза

    Россиянам назвали способы выкупить арендованную квартиру

    Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и нашла способ не привезти их домой

    Российскую модель обругали в сети за жалобы на жизнь в Дубае

    Небензя заявил об использовании Западом конфликта на Украине в своих интересах

    Центробанк оценил падение реального курса рубля

    «Салават Юлаев» разгромил 8:1 «Витязь» в матче КХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости