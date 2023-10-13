Названы преимущества российского Су-57

Военный эксперт Матвийчук рассказал о малозаметности истребителя Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает малозаметностью и превосходит самолеты прошлого поколения. Преимущества истребителя назвал полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«Истребитель пятого поколения Су-57 — одна из новейших наших разработок. Он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи, также он малозаметен. Это очень мощная машина. Конечно, у американцев есть что-то похожее, но наш Су-57 имеет очень большой перспективный уровень роста», — рассказал военный эксперт.

Матвийчук отметил, что самолет модернизируют. По его словам, Су-57, которые поставляют Воздушно-космическим силам России сейчас, отличаются от самолетов, полученных три-четыре года назад.

Ранее в октябре американский журнал Military Watch писал, что Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Самолет может нести ракету класса «воздух-воздух» Р-37М, позволяющую поражать цели на большой дистанции.

В сентябре заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов сообщил, что с некоторых курсовых углов Су-57 практически незаметен для радиолокационных станций.