Сжегшего Коран россиянина доставили в суд Грозного

Сжегшего Коран Никиту Журавеля доставили в суд Грозного

Сжегшего Коран россиянина Никиту Журавеля доставили в районный суд Грозного по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей города Грозный. В ходе предварительного следствия, уроженец Волгограда признался следователям, что сжег священную книгу мусульман по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Первое заседание по делу должно было состояться еще 9 октября, но его перенесли из-за неявки в суд обеих сторон. Адвокат Журавеля поясняла, что это произошло из-за того, что за подсудимым не приехал конвой.

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых 19-летний Журавель сжигал Коран у Соборной мечети в Волгограде. Следственный комитет возбудил в отношении россиянина уголовное дело о публичных действиях, совершенных с целью оскорбления чувств верующих.

27 мая Журавеля доставили в Чечню, а 16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о жалобе Журавеля на избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом в СИЗО.