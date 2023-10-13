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12:21, 13 октября 2023Спорт

Тренер Махачева раскрыл план россиянина на бой с Волкановски

Тренер Мендес заявил, что в поединке с Волкановски план Махачева может меняться

Фото: Jasmin Frank / Reuters

Хавьер Мендес, тренер бойца смешанного стиля Ислама Махачева, высказался о плане россиянина на поединок с австралийцем Александром Волкановски. Его слова доступны на YouTube-канале Submission Radio.

«Мы можем менять план от раунда к раунду, от минуты к минуте. Мы можем делать все что хотим, потому что знаем: Ислам будет слушать и выполнять», — заявил Мендес. Специалист подчеркнул, что Махачев находится в хорошей форме, поэтому неважно, кто его соперник.

11 октября стало известно, что Волкановски заменил получившего травму бразильца Чарльза Оливейру. Поединок между россиянином и австралийцем состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Волкановски и Махачев уже встречались в октагоне в феврале 2023 года. В том поединке победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы, потерпев поражение только 1 раз. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при 2 поражениях.

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