Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:54, 13 октября 2023Культура

Умерла актриса из «Морозко» и «Любовь и голуби»

На 84-м году жизни скончалась актриса из «Любовь и голуби» Галина Байнякшина

Фото: Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова

На 84-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино, сыгравшая в фильмах «Морозко» и «Любовь и голуби», Галина Байнякшина. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова.

Причиной смерти артистки стала продолжительная и тяжелая болезнь.

«Женщина всегда готова была помочь тем, кто нуждался в ее скромных целительных умениях и познаниях, тем, кто ждал поддержки и участия. Галина Георгиевна навсегда останется в памяти коллег, в охлопковской летописи», — говорится на сайте учреждения.

Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. В 25 лет она окончила Иркутское театральное училище, после чего — режиссерский факультет Восточно-Сибирского государственного института культуры. В 1965 вошла в состав труппы Иркутского академического драматического театра, где прослужила 57 лет.

За время творческой деятельности актриса приняла участие в десятках постановок, а также сыграла в таких фильмах, как «Орфей спускается в ад», «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби», «Прощание с Матерой», «Морозко» и многих других.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    В США рассказали о проигрышной тактике Зеленского

    Посол Палестины обвинил Израиль в затягивании конфликта

    Зеленский провел совещание с военными в Одессе

    В российском городе кирпичи рухнули с 14 этажа жилого дома

    В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

    Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

    ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости