Умерла актриса из «Морозко» и «Любовь и голуби»

На 84-м году жизни скончалась актриса из «Любовь и голуби» Галина Байнякшина

На 84-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино, сыгравшая в фильмах «Морозко» и «Любовь и голуби», Галина Байнякшина. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова.

Причиной смерти артистки стала продолжительная и тяжелая болезнь.

«Женщина всегда готова была помочь тем, кто нуждался в ее скромных целительных умениях и познаниях, тем, кто ждал поддержки и участия. Галина Георгиевна навсегда останется в памяти коллег, в охлопковской летописи», — говорится на сайте учреждения.

Галина Байнякшина родилась 21 июля 1940 года. В 25 лет она окончила Иркутское театральное училище, после чего — режиссерский факультет Восточно-Сибирского государственного института культуры. В 1965 вошла в состав труппы Иркутского академического драматического театра, где прослужила 57 лет.

За время творческой деятельности актриса приняла участие в десятках постановок, а также сыграла в таких фильмах, как «Орфей спускается в ад», «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби», «Прощание с Матерой», «Морозко» и многих других.