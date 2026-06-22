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Забота о себе
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19:29, 22 июня 2026Забота о себе

Названа лучшая поза для сна в жару

Врач Элли Хэр: Сон в позе морской звезды помогает лучше спать в жару
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ahmet Misirligul / Shutterstock / Fotodom

Врач, консультант по сну Элли Хэр назвала лучшую позу для ночного отдыха в жару. Ее совет опубликовало издание Daily Mirror.

По словам врача, для жары лучше всего подходит сон в позе морской звезды, так как он улучшает циркуляцию воздуха и помогает остудить кожу. Она подчеркнула, что это имеет принципиальное значение, так как перегрев сокращает фазу глубокого сна, во время которого происходит восстановление.

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Вторым подходящим для жаркой погоды вариантом врач назвала позу на боку. Она объяснила, что в этом положении тепло выделяется через спину и помогает телу охладиться. «Обязательно пейте достаточно воды в течение дня, чтобы помочь организму эффективнее справляться с избыточным теплом ночью и лучше спать», — добавила эксперт.

Ранее терапевт, кардиолог Сергей Вечтомов предупредил, что сон с включенным вентилятором может быть опасным. По его словам, постоянный поток холодного воздуха высушивает слизистые оболочки носа и горла, что ухудшает их защитные свойства.

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