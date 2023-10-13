В Иране прокомментировали информацию о грозящем Роналду телесном наказании

В посольстве Ирана опровергли информацию о грозящем Роналду телесном наказании

Посольство Ирана в Испании прокомментировало информацию о телесном наказании, грозящем португальскому нападающему Криштиану Роналду за поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами. Заявление приведено в аккаунте посольства в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Иранцы опровергли новость о том, что Роналду могут наказать, если в будущем он вернется в страну. «Его искренняя и человеческая встреча с Фатимой Хамами также получила высокую оценку и восхищение как народа, так и спортивных властей страны», — сказано в заявлении.

11 октября Index HR сообщил, что Роналду нарушил законы, действующие в Иране, поэтому ему могут назначить 99 ударов плетью по возвращении в страну. Форвард, выступающий за саудовский «Аль-Наср», приезжал в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с местным «Персеполисом» (2:0). В рамках поездки он провел встречу с фанатами, в том числе с художницей по имени Фатима. Общаясь с художницей с ограниченными возможностями здоровья, футболист обнял и поцеловал ее.

Роналду пополнил состав «Аль-Насра» 30 декабря 2022 года. Всего в составе саудовской команды он провел 30 матчей, забив 25 мячей и отдав восемь результативных передач.