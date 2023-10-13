Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Онс Жабер
0:0
Завершен
Дарья Касаткина
Чжэнчжоу
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа B. 7-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:56, 13 октября 2023Спорт

В МОК объяснили продолжение работы с Исинбаевой

Исинбаева продолжила работу в МОК, так как не имела контрактов с армией России

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images for IAAF

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали ситуацию с олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой. Слова главы МОК Томаса Баха приводит РИА Новости.

Бах объяснил, что Исинбаева продолжила работать в комиссии спортсменов, так как не связана с российской армией. По этой же причине МОК не прекращал сотрудничество с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым в рамках комиссии Olympism365. «Члены МОК не представляют Россию в МОК, они представители МОК в России», — добавил Бах.

5 сентября стало известно, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК, в которую она входит с 2016 года. Перед этим в ее отношении была проведена проверка: в организации пришли к выводу, что бывшая спортсменка может и дальше работать в организации, так как не поддерживала СВО на Украине и не имела контракта с российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Девочка попала в реанимацию после избиения одноклассниками-каратистами. Подробности трагедии в башкирской школе

    В Казахстане выступили против экономических санкций

    Раскрыто число пропавших без вести россиян в Израиле после атаки ХАМАС

    Дикие кабаны заполонили российский регион

    МОК утвердил новые виды спорта в программе Олимпийских игр-2028

    Боррель высказался о призыве эвакуировать жителей Газы за день

    Мать потребовала миллионы у студии за выколотый палочкой Гарри Поттера глаз сына

    Российский депутат решил продать «президентский» Aurus

    Москвичам с инвалидностью помогут находить работу по-новому

    В российском городе автомобилист протаранил автобусную остановку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости