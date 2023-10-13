В МОК объяснили продолжение работы с Исинбаевой

Исинбаева продолжила работу в МОК, так как не имела контрактов с армией России

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали ситуацию с олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой. Слова главы МОК Томаса Баха приводит РИА Новости.

Бах объяснил, что Исинбаева продолжила работать в комиссии спортсменов, так как не связана с российской армией. По этой же причине МОК не прекращал сотрудничество с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым в рамках комиссии Olympism365. «Члены МОК не представляют Россию в МОК, они представители МОК в России», — добавил Бах.

5 сентября стало известно, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК, в которую она входит с 2016 года. Перед этим в ее отношении была проведена проверка: в организации пришли к выводу, что бывшая спортсменка может и дальше работать в организации, так как не поддерживала СВО на Украине и не имела контракта с российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.