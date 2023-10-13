Назван возможный уровень участия США в войне Израиля с ХАМАС

Полковник Литовкин: США не станут вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС

США не станут прямо вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС. Они могут демонстрировать политическую и военную поддержку, но участие американских военных в противостоянии крайне маловероятно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У Израиля достаточно сил, боевой техники и людей, чтобы самостоятельно решить проблему с ХАМАС. Конечно, США будут демонстрировать решительную поддержку Израиля, они уже это сделали, подогнав к берегам страны две авианосные группировки. Есть еще и политическая сторона вопроса, американцы будут поддерживать Израиль на всех уровнях. Но Штаты крайне чувствительны к людским потерям, им не нужно, чтоб появились новые жертвы из числа их граждан», — считает военный.

Полковник также счел маловероятным участие некоего третьего государства на стороне ХАМАС. Возможна только неофициальная поддержка оружием, участие отдельных иностранных боевиков, но не более того.

«Это террористическая организация. Да, ХАМАС поддерживают Катар, Оман, многие движения в тех или иных странах. Но это поддержка деньгами, оружием. Воевать за ХАМАС никто не станет кроме отдельных боевиков, наемников», — допустил Литовкин.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин призвал всех, кто хочет стабильного мира на Ближнем Востоке, осудить и изолировать радикальное палестинское движение ХАМАС. Он также заявил, что США готовы разместить дополнительные корабли у берегов Израиля.

