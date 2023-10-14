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00:33, 14 октября 2023Спорт

Эксперты назвали три признака непрофессионального фитнес-тренера

Эксперты Shape назвали пропуск заминки признаком некомпетентности тренера

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Эксперты журнала Shape назвали три признака непрофессионального фитнес-тренера. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты рассказали, что тренеры-любители, вопреки правилам, иногда предлагают пропустить разминку или заминку. «Независимо от того, как долго длится групповое занятие, оно всегда должно включать разминку в начале тренировки и восстановительную практику или растяжку в конце урока», — подчеркнули они.

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Кроме того, по словам экспертов, о низкой квалификации тренера может говорить неумение подобрать разнообразные варианты выполнения упражнения. «Инструктор должен постоянно искать способы модифицировать движения для грамотного построения тренировки, учитывая разный уровень подготовки своих учеников», — пояснили в Shape.

Еще один признак некомпетентности инструктора — демотивирующие высказывания. Специалисты отмечают, что тренер не должен принуждать к чему-либо или стыдить. «Существует большая разница, между поощрением кого-то выходить за пределы своих возможностей и принуждением к тому, к чему ваше тело или разум на самом деле не готовы», — добавили они.

Ранее фитнес-эксперт Светлана Бутова назвала признаки хорошей тренировки. По ее словам, после занятий не должно быть сильной боли. Также должен ощущаться прилив энергии, а не упадок сил.

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    Андрей Стрельцов
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