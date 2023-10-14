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16:19, 14 октября 2023Спорт

Футболист сборной Камеруна оценил работу Собянина на посту мэра Москвы

Игрок сборной Камеруна Н'Жи заявил, что Собянин хорошо работает на посту мэра

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Футболист турецкого «Сивасспора» и сборной Камеруна Клинтон Н'Жи оценил работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что считает российскую столицу одним из лучших городов мира. «Мэр Москвы делает хорошую работу для того, чтобы город развивался. Здесь легко жить», — отметил Н'Жи.

Камерунец также сравнил Москву со Стамбулом и другим турецким городом Сивас. «Москва намного лучше. Это даже не обсуждается. Тут все очень развито, хорошая инфраструктура», — добавил нападающий.

Н'Жи с 2019-го по 2022 год играл за московское «Динамо». Вместе с командой он дошел до финала Кубка России. Летом 2022-го форвард присоединился к «Сивасспору» в качестве свободного агента.

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    Алексей Гусев
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