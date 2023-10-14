Гол и три передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу над командой Овечкина

Гол и три передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу в НХЛ над «Вашингтоном»

«Питтсбург Пингвинс» на выезде победил «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча команд завершилась со счетом 4:0. Победу гостям принесли гол и три передачи российского нападающего Евгения Малкина. Помимо него ворота соперников поразили Райлли Смит и Сидни Кросби, оформивший дубль.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 минут, не отметившись результативными действиями. Столичная команда впервые в своей истории не забила в матче-открытии нового сезона НХЛ.

7 августа Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ. 37-летний хоккеист стал единственным россиянином, включенным в рейтинг среди действующих игроков. Спортсмен расположился на 18-м месте.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.