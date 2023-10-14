Крупный наглый медведь украл курицу из дома женщины и попал на видео

В США медведь пробрался в дом женщины из штата Коннектикут и украл курицу

В США крупный черный медведь пробрался в дом жительницы штата Коннектикут, открыл холодильник и украл пакет с мороженой курицей. Об этом сообщает Fox News.

Попавший на видео инцидент произошел в среду, 11 октября, в городе Бархамстед. В ролике, заснятом камерами наблюдения, видно, что сначала медведь бродил по дому, а потом направился на кухню. Там наглый зверь умелым движением открыл морозилку холодильника и принялся рыться в ней. Вскоре он нашел пакет с мороженной курицей, схватил его и выбрался в окно, используя открытую морозильную камеру в качестве ступеньки.

Хозяйка дома Хелена Хулис рассказала, что в это время ее не было дома, а о произошедшем она узнала, когда на мобильный телефон пришло оповещение системы безопасности. Женщина отметила, что зверь вел себя в ее жилище достаточно прилично. «Ничего не сломал. Только он залез в мешок с собачьим кормом и разбросал его по всему дому. И еще оставил кучу шерсти!» — подвела она итоги похождений незваного гостя.

Ранее сообщалось, что на Курилах медведь пробрался в лагерь туристов, украл суп и попал на видео. На кадрах взрослый медведь выходит к полевой кухне палаточного лагеря и проверяет стол, на котором стоит кастрюля с супом и тарелки.