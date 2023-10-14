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07:35, 14 октября 2023Наука и техника

Найден метод уменьшить вероятность отторжения ксеноорганов

Nature: генетически редактированная почка свиньи проработала 758 дней в примате

Фото: Alvaro Reyes / Unsplash

Исследовательская группа из США нашла метод уменьшения вероятности отторжения ксеноорганов — генетическое редактирование. После пересадки приматам генетически-модифицированные почки свиньи проработали в среднем 758 дней, что является убедительным доказательством эффективности подхода. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Для начала ученые вырастили 15 зрелых свиней и взяли у них почки. Затем они использовали генетический редактор CRISPR и с помощью него изменили 69 генов свиньи. Три из них регулировали выработку молекул, связанных с отторжением, 59 — с ретровирусной ДНК, которая была внедрена в геном свиньи много поколений назад. Оставшиеся гены были человеческими, которые способствуют здоровому функционированию органов, включая предотвращение свертывания крови.

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После подготовки трансплантатов была проведена пересадка макакам-крабоедам (Macaca fascicularis). Предварительно каждому животному давали иммуносупрессивные препараты для предотвращения отторжения. Контрольная группа обезъян, которым были пересажены не модифицированные почки, прожили менее двух месяцев. Девять подопытных, получивших редактированные органы, прожили более двух месяцев, пять — более года, а один — два года. Эксперимент показал, что генетически измененные трансплантаты работали так же хорошо, как и родные.

В августе 2023 года стало известно об успешно проведенной операции по пересадке человеку генетически редактированных почек свиньи. Однако процедура проводилась уже после ухода пациента из жизни.

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    Елена Апазиди
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